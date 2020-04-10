В Сети опубликовано видео с парящими над поверхностью Луны НЛО

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10.04.2020, 6:09, Разное

Астроном-любитель из Канады недавно разместил в Сети оригинальный видеоролик, демонстрирующий перемещение НЛО над поверхностью Луны. Опубликованное видео вызвало множественные споры среди поклонников “космической” тематики.
Видеоролик появился 3 апреля на YouTube-канала канадского исследователя Жана-Мишеля Тенака. Материал, заснятый еще 26 марта, был, по словам автора, получен во время его пребывания в Монреале. Кадры видео демонстрируют поверхность земного спутника, вблизи которого происходит попеременное появление и исчезновение неопознанных летающих объектов. При визуальном сравнении размеров Луны и “парящих точек” становится очевидным факт, что последние являются достаточно большими объектами. Тем не менее, особенности траектории перемещения небесных тел больше сопоставимы с полетом насекомых, чем с запрограммированных летательных аппаратов.

Примечательно, что выложенное видео стало объектом жарких споров интернет-посетителей. В частности, немалое количество просмотревших ролик зрителей заподозрили в сюжете фейк, в качестве доводов приведя несколько нестыковок, связанных, к примеру, с наличием отбрасываемых объектами теней или резким искажением атмосферы. Однако “инопланетная” гипотеза Тенака нашла и своих союзников, увидевших в пролетающих НЛО доказательство существования внеземного разума.



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