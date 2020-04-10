Небензя призвал снять санкции с развивающихся стран

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10.04.2020, 6:08, Новости дня

В условиях коронавируса необходимо снять «наложенные не ООН односторонние и многосторонние ограничительные меры и санкции» против развивающихся стран, сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Небензя отметил, что именно «развивающиеся страны сталкиваются с огромными сложностями». Им требуется «оказывать помощь в первую очередь», причем ООН является «лучшей платформой для координации» усилий в данном направлении. По его словам, необходимо снять санкции, так как нельзя «одной рукой помогать, а другой – вредить», передает ТАСС.

Постпред России заявил, что государства должны отбросить противоречия, чтобы победить в схватке с пандемией коронавируса. Он отметил, что в «войне против невидимого врага» следует «преодолеть наши предрассудки, фобии, ненависть, недоверие и подозрения».

Небензя призвал G20 играть «ведущую роль» в определении «плана по восстановлению мировой экономики после вызванного пандемией шока».

Постпред считает, что время «делать выводы из текущего кризиса еще не пришло», но когда оно наступит, то станет «испытанием нашей зрелости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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