Специалисты дали семь советов, как спастись из тонущей машины

10.04.2020, 5:53, Разное

Во время передвижения на автомобиле никогда нельзя узнать наверняка, какое приключение может произойти в дороге, важно быть готовым к любой ситуации, особенно во время поездки возле водоемов. Специалисты дали семь советов, с помощью которых можно выбраться из тонущей машины, если это произойдет.

При падении авто в воду, водитель и пассажиры могут помочь себе самостоятельно с минимальными рисками для жизни. Как информирует издание “НьюИнформ”, в таких ситуациях нужно постараться не паниковать и не терять самообладания, как бы сложно это не было. Следующий шаг – оценка ситуации: следует помнить, транспортное средство не сразу уходит под воду. Автомобиль может находиться на плаву на протяжении двух минут. Специалисты рекомендуют отстегнуть ремни, вытащить детей из автокресел и подтянуть к себе; избавиться от лишней одежды.



Не стоит пытаться открыть двери, так как это сделать не удастся из-за давления воды на корпус машины. Единственный спасительный выход – окна авто. Можно попытаться помигать фарами, посигналить, возможно с берега кто-то заметит тонущий транспорт и обратится к спасателям. Чтобы выбраться, эксперт советует открывать окна, а если это сложно, можно разбить их чем-нибудь тяжелым и выбраться наружу. После этого нужно сразу плыть к берегу, вызывать спасателей, снять с себя мокрую одежду и растирать кожу.

Главными ошибками в тонущем авто являются поиск денег, документов, ключей, а также разбивание лобового стекла. Последнее специалисты называют бесполезным и опасным занятием.