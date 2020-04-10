 

Специалисты дали семь советов, как спастись из тонущей машины

10.04.2020, 5:53, Разное

Во время передвижения на автомобиле никогда нельзя узнать наверняка, какое приключение может произойти в дороге, важно быть готовым к любой ситуации, особенно во время поездки возле водоемов. Специалисты дали семь советов, с помощью которых можно выбраться из тонущей машины, если это произойдет.
При падении авто в воду, водитель и пассажиры могут помочь себе самостоятельно с минимальными рисками для жизни. Как информирует издание “НьюИнформ”, в таких ситуациях нужно постараться не паниковать и не терять самообладания, как бы сложно это не было. Следующий шаг – оценка ситуации: следует помнить, транспортное средство не сразу уходит под воду. Автомобиль может находиться на плаву на протяжении двух минут. Специалисты рекомендуют отстегнуть ремни, вытащить детей из автокресел и подтянуть к себе; избавиться от лишней одежды.


Не стоит пытаться открыть двери, так как это сделать не удастся из-за давления воды на корпус машины. Единственный спасительный выход – окна авто. Можно попытаться помигать фарами, посигналить, возможно с берега кто-то заметит тонущий транспорт и обратится к спасателям. Чтобы выбраться, эксперт советует открывать окна, а если это сложно, можно разбить их чем-нибудь тяжелым и выбраться наружу. После этого нужно сразу плыть к берегу, вызывать спасателей, снять с себя мокрую одежду и растирать кожу.

Главными ошибками в тонущем авто являются поиск денег, документов, ключей, а также разбивание лобового стекла. Последнее специалисты называют бесполезным и опасным занятием.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Новые технологии и исправление ошибок: Первый обзор Samsung Galaxy Z Flip

06.03 / Вупи Голдберг попалась на Джилл Байден

27.03 / Скандалы: ОСАГО для олигарха

03.04 / Учёные назвали 15 невероятных фактов о животном мире

05.04 / Жители пяти городов Индии сообщают о загадочном человеке-обезьяне

06.04 / Экс-тренеры российских ФК Газзаев и Рапопорт рассказали о снижении зарплат футболистам

11.03 / Новая подставка Logitech Powered может одновременно заряжать AirPods, iPhone, Apple Watch

01.04 / 7 сталинских шуток

17.02 / В Башкирии водитель иномарки погиб при лобовом столкновении

25.03 / Мнение: Только не вздумайте делать ЭТО во время эпидемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска