Главу ВОЗ вызвали в Сенат США для дачи показаний

10.04.2020, 5:48, Новости дня

Сенатор США Тодд Янг направил главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу письмо с просьбой дать показания в американском Сенате.

Янг рассчитывает, что Гебрейесус ответит на вопросы сенатского комитета по иностранным делам о борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

Сенатор обвинил Китай в «систематическом отказе точно сообщать число заражений». По словам Янга, это «подтверждено» американской разведкой. В результате «наносится ущерб знаниям о COVID-19».

ВОЗ, по мнению сенатора, «потворствовала» Китаю «вместо того чтобы открыто и решительно бороться с этим».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США пытаются оправдаться за провал в борьбе с коронавирусом, перекладывая ответственность за неудачи на ВОЗ и Китай.