Мнение: Коротко по Сирии. 09.04.2020

10.04.2020, 5:35, Разное

Перекрашенный турками портрет Абдуллы Оджалана в Африне в его актуальном состоянии.

Могли бы портрет Эрдогана нарисовать.

PS. По Идлибу, продолжается все та же бодяга, что и ранее, Турция пункт о разблокировании трассы Алеппо-Латакия так и не выполнила. На фронте продолжаются спорадические обстрелы. Полагаю, операцию к югу от трассы М-4 лишь вопрос времени.

PS2. Стоит отметить, что ОЗХО выпустила доклад, где снова обвинила Асада в использовании хим.оружия в 2017 году с использованием выражения "есть основания полагать".

Впрочем, как показали утечки Викиликс, руководство ОЗХО еще до этого доклада предпринимало усилия по сокрытию фактов указывающих на постановочный характер "химических атак" и игнорировало выводы собственных экспертов, которые работали на местности. Поэтому с ОЗХО нет ничего нового – просто еще одна карманная западная структура обслуживающая пропагандистские усилия по очернению Асада.

Без полной перезагрузки руководства ОЗХО с расследованием деятельности текущего руководство, всерьез говорить об объективности или научности выводов данной структуры просто смешно.

PS3. "MEE" сообщает https://www.middleeasteye.net/news/abu-dhabi-crown-prince-mbz-assad-break-idlib-turkey-ceasefire, что в марте 2020-го года Объединенные Арабские Эмираты якобы пытались разорвать перемирие в Идлибе и предложили Асаду 3 млрд. долларов в обмен на возобновление наступления на протурецких боевиков. На переговорах Асад заломил 5 млрд. долларов, эмиратчики согласились на 3 млрд. В марте Асад должен был получить 1 млрд долларов из которых ему якобы перечислили 250 млн. долларов до того, как было объявлено перемирие.

Когда Москва узнала об этих усилиях ОАЭ, в Сирию прилетел Шойгу, который настаивал на соблюдении перемирия.

Но даже после визита Шойгу, эмиратчики пытались повлиять на Асада, чтобы тот взял деньги и возобновил наступление.

Кроме того, некогда призывавшие к свержению Асада эмиратчики, предлагали Асаду гуманитарную помощь и содействие в восстановление Сирии.

Интерес ОАЭ в наступление на боевиков в Идлибе (которые эмиратчикам уже давно не интересны), заключается в том, что это окажет давление на Турцию и ей будет труднее вести сразу две горячие кампании в Ливии и в Идлибе. По сути, руками Асада (и в обход России и Ирана), эмиратчики хотели добавить Эрдогану головной боли, тем более, что сам Асад скорее настроен решать вопрос Идлиба силовым путем, но вынужден учитывать интересы России и Ирана, у которых на отношения с Турцией свои виды.

В итоге, план эмиратчиков не удался, потому что Москва была заинтересована на текущем этапе сохранять партнерство с Турцией, что оказалось более важным, нежели трудности эмиратчиков в Ливии. Поэтому Асад в марте так и не возобновил наступление, а эмиратчики продолжают искать способы осложнить жизнь "другу Реджепу".

Интересно, насколько все эта история достоверна…