 

Мнение: О «чудесном» спасении от вируса

10.04.2020, 5:25, Разное


Фото © Reuters.

Это всё чушь, что нельзя увидеть будущее. На самом деле, оно вполне зримо и даже осязаемо, достаточно разуть глаза.

Есть мнение, что #коронавирус будет побеждён рано или поздно. Ещё раньше все карантины и самоизоляции начнут отменять – по экономическим резонам: ни одна страна не выдержит долго суровых «противовирусных» мер. Когда в полный рост возникнет вопрос умереть немногим или скатиться в нищету всем, ответ будет очевиден для современного гедонистического общества.

Что произойдёт тогда?

Сегодняшний Китай позволяет наглядно понять, что будет, когда в крупном городе начнут снимать ограничения на передвижение людей. Снимок из Уханя, эпицентра коронавирусной эпидемии позволяет это почувствовать. Как только выезд из города стал разрешён, толпы людей переполнили вокзалы и трассы, стремясь прочь из заучмлённой обители.

А в самом городе по-прежнему господствует страх. Люди отгораживаются барьерами, дистанцируются, изолируются и следят за гигиеной на уровне паранойи. Кто могут – спасаются, называя случившееся чудом.

Как вам такое будущее для Москвы, Нью-Йорка, Лондона и т.д.?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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