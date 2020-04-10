 

Минобороны Чехии «не смогло пойти навстречу» Шойгу

10.04.2020, 5:08, Новости дня

Чехия получила письмо министра обороны Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил пресс-секретарь минобороны Чехии Ян Пейшек.

Он заявил, что военное ведомство Чехии, «конечно, подготовит ответ».

«Памятник не наш, и поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне», – приводит слова Пейшека ТАСС.

По его словам, министерство «не может передать то», чем не владеет. Указывается, что «речь не идет о военном захоронении», памятник «является собственностью» района Прага-6.

Напомним, Шойгу написал письмо главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару, в котором попросил передать Москве снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу.



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