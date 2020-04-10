Корпорация АТБ привезла в Киев три системы для экспресс-диагностики COVID-19 мощностью 400 образцов в сутки

10.04.2020, 5:05, Новости дня

Корпорация АТБ сегодня передала три современных лабораторных системы для экспресс-диагностики COVID-19 и инфекционных заболеваний двум киевским лабораторным центрам Министерства здравоохранения (городскому и областному), а также Национальной вирусологической референс-лаборатории, сообщили в пресс-службе компании.

“Мы очень признательны нашим благотворителям, которые в сложное для всех медиков нашей страны время нашли финансовую возможность приобрести столь дорогостоящее, высокоточное и жизненно необходимое сегодня оборудование. Это позволит увеличить количество тестирований как в течение суток, так и ежемесячно”, – цитирует пресс-служба заведующую вирусологической референс-лабораторией Ирину Демчишин.

Оборудование закупили во Франции, каждая из современных систем CFX96 может обрабатывать 400 образцов анализов в сутки, проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ в режиме реального времени, одновременно обрабатывая 90–100 образцов.

“Корпорация АТБ откликнулась на обращение Офиса президента Украины и закупила во Франции 12 высококачественных систем для выполнения экспресс-диагностики инфекционных заболеваний. Компания считает своей приоритетной целью помощь украинской медицине, а также людям, которым сейчас требуется поддержка со стороны крупного социально ответственного бизнеса”, – подчеркнула во время передачи оборудования столичным диагностическим центрам региональный директор компании “АТБ-Маркет” Ольга Акимова.

Системы CFX96 до 17 апреля будут также переданы областным лабораторным центрам и больницам в Житомире, Ивано-Франковске, Львове, Сумах и Чернигове. Первые установки для экспресс-диагностики, на закупку которых во Франции АТБ выделила 10 млн грн, уже используются медиками в Полтаве, Днепре, Херсоне и Черновцах.

По данным пресс-службы, вклад компании в противостояние эпидемии COVID-19 и преодоление последствий национального карантина уже превысил 110 млн грн. Социальные работники системы Министерства социальной политики уже распространили среди социально незащищенных категорий граждан и людей пожилого возраста почти 219 тыс. наборов с продуктами питания и товарами повседневного потребления, на которые АТБ выделила 100 млн грн.