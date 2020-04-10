 

Более 50 тыс. украинцев, которые должны быть на самоизоляции, внесены в базу – Нацполиция

10.04.2020, 5:05, Новости дня

Полиция сегодня обеспечивает охрану 74 заведений – медицинских и мест обсервации. Об этом в интервью агентству “Интерфакс-Украина” рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, проблемы, которые сначала были с обсервацией людей, которые вернулись из-за границы, были вызваны ненадлежащей организацией.

Также он отметил, что всех бежавших из мест обсервации вернули обратно.

“Сейчас принимаются решения о принудительной обсервации всех граждан, которые заезжают на территорию Украины”, – сказал глава Нацполиции, добавив, что всего в Украине определено более 250 мест обсервации.

По словам Клименко, сейчас в Украине возвращается уже гораздо меньшее количество людей, чем в начале карантина, когда только за сутки прибывало в страну 24–26 тыс. украинцев и иностранцев.

“На пограничном контроле у этих людей отбирали согласие на 14-дневную самоизоляцию, их данные вносили в информационный портал Нацполиции. На сегодняшний день более 50 тыс. человек находятся в этой базе данных. То есть каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина – находится ли он в том месте, которое указал в информационном сообщении”, – рассказал глава Нацполиции.

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, число заболевших – 1892.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,5 млн, из них более 339 тыс. вылечились, 89 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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