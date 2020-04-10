 

Экс-заместителей Трубы Варченко и Буряка уволили из ГБР – СМИ

10.04.2020, 5:05, Новости дня

Новое руководство Государственного бюро расследований уволило Ольгу Варченко и Александра Буряка, которые в бытность директором бюро Романа Трубы были его заместителями. Об этом 9 апреля сообщила “Украинская правда” со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кроме Варченко и Буряка, уволены еще минимум 15 следователей, рассказали собеседники издания.

“Президент утвердил новую организационную структуру. На основании нее была разработана новая “штатка”. Поэтому с марта все были уведомлены об увольнении”, – сообщил один из источников, близкий к нынешнему и.о. директора ГБР Александру Соколову.

Другой собеседник добавил, что Варченко не нашла общий язык с первым заместителем директора бюро Александром Бабиковым.

По сведениям издания, после увольнения из ГБР Варченко получила должность в Главном следственном управлении Нацполиции.

“Варченко пошла в следствие. Просто на реальную работу, без интриг. Хотя понижение для нее дикое. Вместе с ними из ГБР уволили следователей, кто там теперь работать будет – неясно”, – рассказал источник “Украинской правды” в МВД.

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 “О внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюро расследований” по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований”, который предусматривал смену руководства ведомства после вступления закона в силу.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от “Слуги народа” Ирину Венедиктову. После того, как она стала генеральным прокурором, исполнять обязанности директора бюро стал Соколов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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