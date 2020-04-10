 

Харви Вайнштейн излечился от коронавируса

10.04.2020, 4:58, Новости дня

Приговоренный к 23 годам тюремного заключения за преступления сексуального характера 68-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн, излечился от коронавируса и вышел из карантина. Заболевание проходило бессимптомно.

 

Как сообщалось, громкий скандал в Голливуде разгорелся после того, как одного из наиболее влиятельных американских кинопродюсеров обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе, известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд, напоминает РИА Новости. На волне обвинений Харви Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер выдвинутые против него обвинения отрицал.



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