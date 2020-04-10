Нефтяная война закончилась, но результата пока нет

10.04.2020, 4:58, Новости дня

Нефтяная война закончилась, но результата пока нет. Встреча ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран завершилась, однако ее итоги так и не были объявлены. Ожидается, что это будет сделано сегодня.

В целом, пока известно, что Саудовская Аравия и РФ уладили разногласия и вместе с другими участниками встречи договорились о скоординированном снижении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки на два месяца — с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки. План предполагает, что обе страны сократят добычу нефти равными квотами — на 2,5 миллиона баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в мае-июне их добыча должна составить по 8,5 миллионов баррелей в день.

Сокращения еще на пять миллионов будут требовать от стран G20, не участвовавших в совещании. Обсуждение с представителями этих стран состоится сегодня. Вместе с ними продолжат обсуждение и мексиканского вопроса.

Добавим, Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и подтвердил настрой на координацию действий по стабилизации ситуации на рынке нефти, сообщило пресс-служба Кремля. Этот разговор позитивно оценил и Дональд Трамп. В ходе своего брифинга он не стал отвечать на вопрос, какой бы ему хотелось видеть цену на нефть, но сказал, что нужна цена, которая позволит энергетическим компаниям не прогорать и не увольнять сотрудников.

Рынок, впрочем, пока воспринял прошедшую встречу без энтузиазма – сделки еще нет. И если днем котировки тестировали локальные максимумы, под конец дня начались распродажи.

Дальнейшая реакция будет известна теперь только в понедельник, так как сегодня торги закрыты в связи со страстной пятницей.

Самое интересное, как говорится. Оставили напоследок.

К слову, любопытную идею решения проблемы избыточного предложения накануне озвучил начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Он предлагает рассмотреть вариант покупки нефти в резервы ЦБ, если есть свободные хранилища.

По его оценкам, избыток сейчас составляет порядка 650-700 миллионов баррелей, а при текущих ценах это всего 20-25 миллиардов долларов.

Между тем, страны импортеры уже объявили о планах покупки нефти в резервы. США планируют купить 90 миллионов баррелей, Китай также начал подобные операции, но без указания объема, а Индия купит 15 миллионов баррелей.

Накануне глава Международного энергетического агентства сообщил, что могут объявить и о дополнительных покупках для поддержания спроса.