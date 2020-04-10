Коронавирус выкашивает американцев

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10.04.2020, 4:58, Новости дня

В течение прошедших суток в США от вызванного новым коронавирусом заболевания скончались 1783 человека. Предыдущие два дня фиксировались рекордно высокие показатели смертности людей от COVID-19 за сутки: 7 апреля — 1736 летальных случаев, 8 апреля — 1973.

В настоящее время Соединенные Штаты находятся на втором месте в мире по числу смертей после Италии, передает "Интерфакс".

По данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту в США скончались 16 513 человека, в том числе, более 5 тысяч в эпицентре вспышки заболевания — в Нью-Йорке. Положительный тест на коронавирус получили более 462 тысяч человек. Как сообщил президент США Дональд Трамп, анализы на COVID-19 сдали более 2 миллионов американцев.



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