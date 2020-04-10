 

Археологи раскрыли тайну росписи страусиных яиц в гробницах древних вождей

10.04.2020, 4:53, Разное

Археологам из Университета Бристоля удалось раскрыть тайну росписи страусиных яиц, найденных в гробницах древних вождей. Хорошо сохранившиеся артефакты украшены различными узорами и изображениями.
Пять страусиных яиц с необычными орнаментами специалисты смогли обнаружить в Италии, в гробнице богини Изиды, датируемой 600 годом до н. э. Гробница была открыта принцем Люсьеном, братом императора Наполеона Бонапарта в 1839 году. На найденных яйцах страусов выгравированы солдаты, колесницы, геометрические фигуры и животные.

Яйца птиц с уникальными росписями входят в коллекцию Британского национального музея. Исследователю Кэролайн Картрайт удалось определить происхождение, химический состав и технику украшений древних находок, используя сканирующую электронную микроскопию.

Как оказалось, гравировка и узоры наносились на образцы после полного их высыхания, для чего требовалось немало времени. При такой технике цена необычного товара была выше. Благодаря изотопному анализу исследователи определили: в качестве древних “Фаберже” выступали ассирийские и финикийские мастера. Сами яйца доставляли правителям из разных регионов, что указывает на сложную цепочку поставок.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Мнение: Коротко по Сирии. 23.02.2020

21.02 / Фигурист Евгений Плющенко высказался о «своей любовнице»

19.03 / Вячеслав Володин поздравил с юбилеем Надежду Бабкину

05.02 / Актриса Татьяна Абрамова отмечает 45-летие

30.03 / Американские силы в Сирии теперь выполняют более сложную и, возможно, более опасную миссию

27.02 / Forbes подсчитал доход Марии Шараповой за прошлые 10 лет

16.03 / «Девушка Бонда» Ольга Куриленко ещё неделю назад заразилась коронавирусом

25.02 / Археологи обнаружили в древнеегипетском саркофаге скрытое изображение бога Ра

04.04 / Мнение: Письма: “Почему мы не можем видеться”

13.02 / Мнение: Пособники террористов?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска