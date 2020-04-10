Археологи раскрыли тайну росписи страусиных яиц в гробницах древних вождей

10.04.2020, 4:53, Разное

Археологам из Университета Бристоля удалось раскрыть тайну росписи страусиных яиц, найденных в гробницах древних вождей. Хорошо сохранившиеся артефакты украшены различными узорами и изображениями.

Пять страусиных яиц с необычными орнаментами специалисты смогли обнаружить в Италии, в гробнице богини Изиды, датируемой 600 годом до н. э. Гробница была открыта принцем Люсьеном, братом императора Наполеона Бонапарта в 1839 году. На найденных яйцах страусов выгравированы солдаты, колесницы, геометрические фигуры и животные.

Яйца птиц с уникальными росписями входят в коллекцию Британского национального музея. Исследователю Кэролайн Картрайт удалось определить происхождение, химический состав и технику украшений древних находок, используя сканирующую электронную микроскопию.

Как оказалось, гравировка и узоры наносились на образцы после полного их высыхания, для чего требовалось немало времени. При такой технике цена необычного товара была выше. Благодаря изотопному анализу исследователи определили: в качестве древних “Фаберже” выступали ассирийские и финикийские мастера. Сами яйца доставляли правителям из разных регионов, что указывает на сложную цепочку поставок.