 

Мнение: Неподдельное возмущение

10.04.2020, 4:50, Разное

В МИД России с неприкрытым возмущением высказались против операции США по перекрытию наркотрафика из Венесуэлы: "Крайне непредсказуемыми и негативными последствиями, с учетом нынешних обстоятельств, может обернуться решение Вашингтона начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке, которая сопровождается наращиванием военной активности вокруг Венесуэлы. О чем мы говорили неоднократно", – заявила Захарова на брифинге.

Получилось несколько двусмысленно, конечно. Как если бы солнцевские на брифинге выразили свое возмущение по поводу операции МВД против тамбовских. Хотя что-то в этом, конечно, есть

Источник: Эль Мюрид



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