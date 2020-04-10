 

UFC нашла «реальную тему» для боев во время пандемии

10.04.2020, 4:30, Новости дня

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может пройти в мае на частном острове, сообщил президент организации Дэйна Уайт.

В связи с распространением коронавируса запланированный на апрель турнир UFC 249 отменен. Главным боем должен был стать поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает ТАСС.

Из-за ситуации с коронавирусом Нурмагомедова заменили на американца Джастина Гейджи, его бой с Фергюсоном должен был пройти за временный титул чемпиона в легком весе – Нурмагомедов сохраняет чемпионский пояс.

Уайт заявил, что «частный остров – реальная тема». По его словам, «там уже строится инфраструктура». UFC «готова будем вернуться, как только это кончится, возможно, уже в следующем месяце», но пока «партнеры попросили перенести турниры».

В марте Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за ситуации с COVID-19. 



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