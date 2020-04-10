 

Мнение: Братская могила на острове Харт

10.04.2020, 4:18, Разное

Братская могила для жертв коронавируса в Нью-Йорке.
Хоронят на острове Харт.


Кадры из игры Division, где трупы также хоронили в подобных рвах в пакетах.


И тоже в Нью-Йорке.
И тоже от вируса вызывавшего поражение дыхательной системы и передававшегося через касания.
Эпидемия там началась в декабре.
Такое вот совпадение.

Общее число заболевших уже почти 500 000. Около 16 000 умерли.

Источник: Colonel Cassad



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