 

Собянин заявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

10.04.2020, 4:15, Разное

Нарушителей карантина по коронавирусу, ездящих по Москве на своих машинах, начнут жестко штрафовать с 10 апреля. Об этом рассказал РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что мера затронет тех, кто находится на официальном карантине — заразившихся и лечащихся дома, их близких родственников, контактировавших с заболевшими, а также людей, вернувшихся из-за границы. Собянин отметил, что фиксируется любой их выход из подъезда.

«Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета», — добавил Собянин.

Премьер Михаил Мишустин накануне утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы, что позволило полиции штрафовать жителей города за несоблюдение всеобщего режима самоизоляции, действующего в городе. Сегодня в Мосгорсуде сообщили, что в последние дни за нарушение режима самоизоляции оштрафовали девять москвичей на 15 тысяч рублей каждого. Суды решили, что оснований для выхода из дома, предусмотренных указом мэра, у них не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Вор должен сидеть дома. Что происходит с криминалом во время пандемии и ждет ли нас волна «преступности отчаяния»

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Врачи назвали ранние симптомы рака легких, которые часто игнорируют

04.04 / Названы советы по уходу за автомобилем в период карантина

06.04 / Мнение: Советские военнопленные в Афганистане

08.02 / «Диснеевские принцессы отдыхают»: Лиза Галкина умилила поклонников образом принцессы Уолта Диснея

22.02 / Листерман рассказал, что знакомил Собчак с состоятельными мужчинами по просьбе ее экс-бойфренда

30.03 / Скандалы: Подробности побега Максима Шугалея из ливийской тюрьмы

10.03 / Мнение: Сложный вопрос: суицидник опять разбил машину, упав на нее – простить долги?

20.03 / Рубль занял второе место в списке самых нестабильных валют

24.02 / Мнение: Выборы в Неваде выиграл Путин

18.02 / В Петербурге молодой человек угнал Mercedes у матери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска