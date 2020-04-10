Собянин заявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

10.04.2020, 4:15, Разное

Нарушителей карантина по коронавирусу, ездящих по Москве на своих машинах, начнут жестко штрафовать с 10 апреля. Об этом рассказал РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что мера затронет тех, кто находится на официальном карантине — заразившихся и лечащихся дома, их близких родственников, контактировавших с заболевшими, а также людей, вернувшихся из-за границы. Собянин отметил, что фиксируется любой их выход из подъезда.

«Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета», — добавил Собянин.

Премьер Михаил Мишустин накануне утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы, что позволило полиции штрафовать жителей города за несоблюдение всеобщего режима самоизоляции, действующего в городе. Сегодня в Мосгорсуде сообщили, что в последние дни за нарушение режима самоизоляции оштрафовали девять москвичей на 15 тысяч рублей каждого. Суды решили, что оснований для выхода из дома, предусмотренных указом мэра, у них не было.

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