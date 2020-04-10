Страны ОПЕК+ завершили 10-часовые переговоры без соглашения по нефти

10.04.2020, 4:08, Новости дня

Большинство стран ОПЕК+ договорились сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки на период май-июнь, но сделка требует согласия Мексики, говорится в заявлении по итогам переговоров.

Переговоры продолжались около 10 часов, передает ТАСС.

В коммюнике сообщается, что «достигнутое соглашение зависит от согласия Мексики принять условия, указанные в приложении».

Источники РИА «Новости» сообщили, что обсуждения продолжатся в пятницу.

Министерство энергетики Казахстана заявило, что «стороны не смогли прийти к соглашению».

Как рассказал источник в одной из делегаций, Саудовская Аравия дала понять, что нового соглашения о сокращении добычи нефти не будет, если к нему не присоединится Мексика.

Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна готова к снижению объема добычи на 100 тыс. баррелей в сутки в течение двух последующих месяцев – с мартовских 1,781 млн баррелей до 1,681 млн баррелей в сутки.

Напомним, сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+. В итоге она «с гневом» покинула заседание, которое продолжилось без нее. По имеющейся информации, от Мексики ждут сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.