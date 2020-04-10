 

Страны ОПЕК+ завершили 10-часовые переговоры без соглашения по нефти

10.04.2020, 4:08, Новости дня

Большинство стран ОПЕК+ договорились сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки на период май-июнь, но сделка требует согласия Мексики, говорится в заявлении по итогам переговоров.

Переговоры продолжались около 10 часов, передает ТАСС.

В коммюнике сообщается, что «достигнутое соглашение зависит от согласия Мексики принять условия, указанные в приложении».

Источники РИА «Новости» сообщили, что обсуждения продолжатся в пятницу.

Министерство энергетики Казахстана заявило, что «стороны не смогли прийти к соглашению».

Как рассказал источник в одной из делегаций, Саудовская Аравия дала понять, что нового соглашения о сокращении добычи нефти не будет, если к нему не присоединится Мексика.

Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна готова к снижению объема добычи на 100 тыс. баррелей в сутки в течение двух последующих месяцев – с мартовских 1,781 млн баррелей до 1,681 млн баррелей в сутки.

Напомним, сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+. В итоге она «с гневом» покинула заседание, которое продолжилось без нее. По имеющейся информации, от Мексики ждут сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Фигуристка Аделина Сотникова перенесла операцию

27.03 / У Лещенко подтвердили коронавирус

03.02 / Художник “рисует” пробки на Google Maps при помощи 99 смартфонов

31.03 / В Марокко были обнаружены окаменелости новых видов летающих динозавров

26.03 / Канал «Россия-24» перешел на дистанционный режим вещания

14.02 / Нетаньяху сделал предположение о виновнике авиаудара по Сирии

12.02 / С начала 2020 года миссию ОБСЕ 146 раз не допустили к объектам в ОРДЛО – Олифер

18.02 / Из подозреваемой в педофилии семьи изъяли девочку в Хабаровске

12.03 / Курс доллара превысил отметку 74 рубля

20.02 / Сотрудник полиции погиб в аварии в сочинском тоннеле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска