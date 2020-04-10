Асеев: В списках на обмен нет фамилий, которые я передавал Зеленскому

10.04.2020, 3:46, Новости дня

Готовящийся обмен удерживаемыми лицами может стать политической акцией, в известных списках нет фамилий украинцев, о возвращении которых говорилось во время дискуссий в Офисе президента. Об этом в интервью телеканалу “Еспресо” 9 апреля сказал бывший политзаключенный, живущий сейчас в Киеве, журналист из Донецка Станислав Асеев.

“Прежде всего вопрос: будет ли это обмен раз в полгода или все растянут на две-три недели и затем мы снова увидим какой-то обмен? Если второй вариант, то лучше вытягивать людей по пять, по 10 человек раз в месяц. Если этот обмен состоится и потом мы полгода уже ничего не увидим, то это более политическая акция, чем качественная. Потому что ни одного человека из списков, которые сейчас в сети продемонстрировали боевики, я не знаю. Там нет тех фамилий, которые я передал президенту, а я передал 81 человека”, – сказал Асеев.

Он утверждает, что президент Владимир Зеленский говорил о возможности возвращения 200 человек, включая крымских татар и политзаключенных, которые находятся в России.

“Сейчас мы видим восемь человек, которых забирают из Донецка, и 10 или 11, которых забирают из Луганска. Возникает вопрос, что будет дальше? И когда это самое “дальше” произойдет? Мне очень трудно комментировать, потому что со мной никакой коммуникации не происходит”, – отметил журналист.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки “ЛДНР” заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.

8 апреля Офис президента сообщил о достижении в рамках трехсторонней контактной группы договоренности об обмене удерживаемыми лицами до Пасхи (19 апреля).