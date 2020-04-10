 

Информация о киевлянах, больных COVID-19, не попадает в открытый доступ – КГГА

10.04.2020, 3:46, Новости дня

Вся информация о киевлянах, которые инфицированы коронавирусом, защищена и не попадет в открытый доступ. Об этом 9 апреля в Facebook сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

“В городе работает мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19, специалисты которого сотрудничают с группами риска, пока это более 40 тыс. киевлян. Задача центра – максимально предупредить распространение заболевания. Подчеркиваю: вся информация о киевлянах, которые находятся в базе мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ”, – отметил он.

Поворозник добавил, что сообщения о якобы инфицированных коронавирусом в Киеве, которые попали в СМИ, не соответствуют действительности.

“По обращению города правоохранительные органы проверяют возможные источники ее распространения”, – подчеркнул он.

Друзі!У мережі час від часу поширюється неправдива інформація про киян, які захворіли на короновірус. Зокрема,…

Posted by Mykola Povoroznyk on Neljapäev, 9. aprill 2020

8 апреля издание “Вести” опубликовало список из 159 адресов в 10 районах Киева, где якобы живут люди с COVID-19. Журналисты не раскрыли точных источников информации, отметив лишь, что они “из медицинских кругов”

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, число заболевших – 1892.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,5 млн, из них более 339 тыс. вылечились, 89 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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