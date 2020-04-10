 

“Может сидеть в кровати”. В британском правительстве заявили, что Джонсону лучше

10.04.2020, 3:46, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который четвертые сутки остается в отделении интенсивной терапии лондонской больницы Святого Фомы с диагнозом COVID-19, идет на поправку. Об этом на брифинге 9 апреля сообщил канцлер казначейства Риши Сунак, информирует Sky News.

Премьер уже может сидеть в кровати и “взаимодействовать с медперсоналом”, рассказал канцлер казначейства.

Джонсон продолжает “стандартную кислородную терапию” и пребывает в хорошем настроении, добавил Сунак.

Источники Sky News отмечали, что премьер находится в здравом уме и доступен для контактов с членами правительства.

Коронавирус у Джонсона был подтвержден 27 марта, он находился в резиденции на Даунинг-стрит на самоизоляции. 

Вечером 5 апреля британский премьер был госпитализирован. В офисе политика подчеркивали, что он обратился в больницу по совету лечащего врача в качестве меры предосторожности: у Джонсона около 10 дней сохранялись высокая температура и кашель. 6 апреля главу британского правительства перевели в реанимацию.

Джонсон стал первым лидером крупной державы, заразившимся коронавирусной инфекцией. Его обязанности сейчас временно исполняет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По состоянию на 9 апреля в Великобритании подтверждено инфицирование коронавирусом 65 077 человек, умерло 7978, сообщил департамент здравоохранения и социальной защиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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