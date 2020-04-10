Ученые смоделировали образ геймера через 20 лет

10.04.2020, 3:42, Новости дня

Горб на спине, сутулость, ожирение, бледная кожа и налитые кровью глаза. Персонаж, вызывающий исключительно отторжение. И в то же время — образ будущего для заядлых геймеров. По крайней мере, именно такой прогноз дали эксперты тем, кто чрезмерно увлечен киберспортом.

Компьютерную модель условного игромана назвали Майклом. Исследователи считают — для того, чтобы внешний вид человека стал столь же неприятен — понадобится двадцать лет. А точнее — двадцать лет, из которых значительная часть времени будет проведена за монитором.

Отпечаток на здоровье может оставить практически любое игровое действие. На черепе — вмятина от наушников, на пальцах — мозоли и деформированные ногти. От постоянного сидения прогнозируют опухание ног, а от нервозности — проблемы с кожей. И это — только начало.

Исследование, естественно, в первую очередь относится к так называемым "игровым наркоманам", однако нельзя не заметить некоторую актуальность этого образа — в нынешних условиях. Может сработать — как мотивация для тех, кто сейчас постоянно находится дома. Тем более, что последствий для здоровья избежать все-таки можно.

20 лет чтобы, чтобы стать таким – окунувшись полностью в виртуальный мир. Майкл адаптирован под клавиатуру, мышь, и стул, но столкновение с реальностью едва ли ему по провисшему плечу. По силам только необходимые встречи с целым отрядом врачей. В том числе, запись к мануальному терапевту.

"Усиленный изгиб в шейном отделе, усиленный обратный изгиб в грудном отделе, это в свою очередь создает сильный мышечный дисбаланс, между и правой и левой стороной позвоночника, за собой это тянет целую цепь неврологических нарушений, таких, как нарушение проводимости по нервам внутренним органам, нарушается микроциркуляция тканей, межпозвонковых дисков", — поясняет Сергей Длин, врач, мануальный терапевт.

К слову, раньше моделировали самые разные типы людей. Это, например, "неубиваемый Грэм", прототип, который может выжить в автомобильной катастрофе. Не красавец, но в условной машине, мог бы чувствовать себя в безопасности на любой скорости. Еще одна фантазия – Эмма – пример того, что может сделать с человеком офисная работа. Горб, желтые потухшие и уставшие глаза, варикоз, излишний вес. В общем, малоприятный образ.

И справедливости ради, список болячек офисного работника мало чем отличается от заядлого геймера. Тем более, Всемирная организация здравоохранения, признает игровую зависимость психологическим расстройством. Но с оговоркой, что всему нужна мера.

"ВОЗ партнерится с разными игровыми компаниями, потому что компьютерные игры это хороший способ социализироваться, находясь дома. Чем угодно можно заниматься фанатично, и там как раз говорится об игровой зависимости. Волосатые уши и горбы, которые у людей появляются, и это выглядит как гипертрофированная форма заболевания. Речь идет о совсем уж запущенных случаях, когда человек ничем не занимается и сидит целыми днями за компьютером", — считает Геворг Акопян, главный редактор журнала "Игромания" (2014-2016), эксперт игровой индустрии.

К тому же, существует стереотип, что профессиональные киберспортсмены вовсе не вылезают за пределы какой-либо игры. Их физическая форма, якобы, не важна, чтобы показывать результаты в бою. Но это вовсе не так. Даже наоборот – состояние тела, напрямую влияет на качества игрока. Скорость реакции и многое другое.

"Киберспортсмен в первую очередь заботится о своей физической форме, о своем питании и о своем сне. Это три фактора, которые влияют на его внутриигровую индустрию. Тенденция показывает то, что все стремятся быть более здоровыми, и все прекрасно понимают, что это влияет на их игру. И по физической подготовке и по психологической, и уже чуть ли не диетологи у всех команд присутствуют. Это нормальное явление", — уверен Анатолий Яшин, игрок и тренер в Counter-Strike, аналитик чемпионата EPICENTER по Counter-Strike.

Тема игр стала наиболее актуальна, особенно в домашнем режиме. Но все же не стоит забывать, что, сидя в четырех стенах, можно и нужно поддерживать физическую форму. Отрываться от экрана – это необходимость. Тренировки сегодня найти в открытом доступе не составляет большого труда, и они несложные и при этом эффективные.

"Соблюдайте режим, войдите в режим, вставайте утром раньше, утром делайте правильные утренние ритуалы, зарядка, спорт, это не обязательно тренировки по два часа, можно получасовой тренировкой проработать все мышцы, и сжечь более 600 калорий. И, конечно, правильно питайтесь. Наоборот, в самоизоляции питаться правильно – проще", — считает Элеонора Алибаева, вице-чемпионка мира по фитнес-бикини, фитнес-тренер.

И на домашний фитнес сегодня есть спрос. Из личных наблюдений – тренировочные коврики в интернет-магазинах и другие спортивные аксессуары крайне активно раскупали. Все же самоизоляция для многих это не только повод играть, но и заниматься собой, развиваться и проводить время с близкими.