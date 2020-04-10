Россия построит два вертолетоносца

10.04.2020, 3:42, Новости дня

По информации источника в оборонно-промышленном комплексе, в третьей декаде апреля текущего года должен быть подписан контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей, также называемых вертолетоносцами.

Стоимость этих вертолетоносцев составит около 100 миллиардов рублей. Их закладка должна состояться на заводе "Залив" в Крыму " в первых числах мая. Головной корабль планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец — в 2027 году, передает ТАСС.

Предполагается, что полное водоизмещение каждого из этих вертолетоносцев будет составлять 25 тысяч тонн, максимальная длина — около 220 метров. Один корабль сможет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, он также получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морских пехотинцев. Корабли этого класса в РФ и СССР никогда не строились.

В 2011 году Франция начала строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" по заказу ВМФ России. В ноябре 2014 года из-за событий на Украине и введения санкций в отношении РФ президент Франции Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта, и уже летом 2015 года он был расторгнут. Париж выплатил Москве 949,7 миллиона евро, а корабли продал Египту.