Памятник маршалу Коневу может быть передан России

10.04.2020, 3:42, Новости дня

Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге с просьбой передать РФ памятник маршалу Ивану Коневу, который был демонтирован в Праге. В письме министра обороны говорится, что российская сторона готова взять на себя расходы на транспортировку. Снос монумента вызвал возмущение и в Чехии, и в России. В российском МИДе заявили, что демонтаж не останется без ответа.

Сожаление действиями властей района Прага-6 и призыв вспомнить о событиях 75-летней давности – об этом пишет министр обороны РФ своему чешскому коллеге. По словам Сергея Шойгу, РФ не может остаться безучастной к сносу памятника маршалу Ивану Коневу.

"Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить", — сообщил министр обороны РФ.

Памятник Коневу был установлен в Праге в начале 1980-х годов. Он возводился на средства жителей чешской столицы. 4 апреля 2020 года монумент демонтировали, сопроводив неуместными шутками: староста района Прага-6 написал в фейсбуке, что бронзовый Конев был без маски в период эпидемии коронавируса. Снос осудили в российском посольстве и направили ноту протеста в МИД Чехии.

"Вызывает недоумение беспомощность центральных властей, оказавшихся просто неспособными одернуть муниципальных чиновников и прекратить эту глумливую активность в нарушение международных обязательств страны. Совершенное в Праге, а это преступление, способно стать долгосрочным раздражителем в наших двусторонних отношениях и, без сомнения, не останется без ответа", — заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Освобождение Праги стала последней стратегической операцией Красной Армии в Великой Отечественной войне. В ней погибли более 11 тысяч солдат Красной Армии, еще почти 40 тысяч – были ранены. Войска Первого Украинского фронта под командованием Ивана Конева, Советский Союз освободил Прагу от немцев. Спустя 75 лет власти района Прага-Ржепорые решили установить у себя памятник власовцам, несмотря на протесты жителей, которые не хотят чтить военных преступников. Аргумент инициаторов в том, что части власовской армии оказали помощь антигитлеровскому Пражскому восстанию в мае 45-го и таким образом освободили этот район от гитлеровцев. Позицию местных властей осуждает президент Чехии: по мнению Милоша Земана, нельзя забывать о предательстве власовцев. Есть вопросы и по поводу истинной мотивации так называемой "Русской освободительной армии", и по поводу ее реальных возможностей.

"Подавляющее большинство солдат власовской армии предали присягу. Кроме того, им надо было избежать репатриации в Советский Союз. Поэтому нужно было западным союзникам что-то весомое показать (таковых шансов было не очень много). Поэтому было принято решение выдвигаться в Чехословакию, оттуда продвигаться в западную зону оккупации", — рассказывает Армен Гаспарян, политолог, публицист.

Дочь освободителя Праги Наталья Конева признаётся: вернуть его памятник в Россию – единственное желание в сложившихся обстоятельствах. Семья полководца организовала петицию с просьбой перенести монумент на родину.

На этой неделе Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества. Причём, это распространяется на монументы, как в России, так и за рубежом. За такие действия грозит реальный срок — до трех лет лишения свободы или же штраф — до 3 миллионов рублей.

В министерстве обороны Чехии на письмо из Москвы отвечают, что у них нет полномочий передать памятник: он является собственностью района Прага-6. Маршал Конев спустя 75 лет после Победы оказался заложником потомков тех, кого он освободил в 1945-м.