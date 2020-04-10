 

Три «Протона» решили вернуть с Байконура на завод из-за брака

10.04.2020, 3:30, Новости дня

На завод для устранения брака вернут три ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М», сообщил источник в ракетно-космический отрасли.

В марте новая система качества, разработанная Роскосмосом, позволила выявить бракованные комплектующие, произведенные в 2015–2016 годах. При этом их замена возможна «только в заводских условиях», сказал источник РИА «Новости».

Две ракеты уже отправлены железнодорожным транспортом в Москву, третья последует за ними. Источник сообщил, что «готовность ракеты обеспечит запуск спутников «Экспресс» в конце июля».

В марте сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с Байконура отложен с конца марта на конец мая в связи с обнаружением «некачественных комплектующих».



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