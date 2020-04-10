Трамп: в США сделали свыше 2 миллионов тестов на коронавирус

10.04.2020, 3:15, Новости дня

Президент Дональд Трамп сообщил в четверг о том, что в США проведено уже свыше двух миллионов тестов на коронавирус. Глава государства заявил об этом во время ежедневного пресс-брифинга рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

«Сегодня я сообщаю, что мы провели в Соединенных Штатах 2 миллиона тестов», – сказал президент, добавив, что тесты, проводимые в США, являются «очень сложными и высокоточными».

«Другие страны смотрят на то, что мы делаем, и наша деятельность в сфере тестирования, безусловно, является самой высокоточной и лучшей, чем где-либо», – подчеркнул президент.

Трамп также рассказал журналистам о том, что сейчас американские врачи тестируют 19 видов терапии для лечения коронавируса, и еще более 26 видов терапии готовятся к испытаниям.

Президент считает, что США уже достигли пика заболеваемости, «и в некоторых случаях мы движемся вниз», добавил Трамп.

Помощь экономике

Во время брифинга президент заявил, что администрация обнародует план помощи американским авиаперевозчикам, скорее всего, уже в эти выходные. План направлен на оказание содействия сектору пассажирских авиаперевозок, который сильно пострадал от пандемии COVID-19.

«Вероятно, мы представим предложение и расскажем им некоторые детали… в выходные», – заявил Трамп.

Президент также заявил о необходимости поддержки американского энергетического сектора. «Мы хотим, чтобы энергетические компании в США оставались сильными», – сказал Трамп, добавив, что нужно установить определенный уровень цен на нефть, чтобы «нефтяные компании не выходили из бизнеса».

Трамп сообщил, что в четверг вечером у него состоялась телефонная конференция с участием российского президента и короля Саудовской Аравии. По словам президента, разговор с лидерами двух ведущих нефтяных держав был «хорошим», Москва и Эр-Рияд сообщат подробности договоренностей «сегодня или завтра».

«У нас был большой разговор о добыче нефти и ОПЕК, и о том, как сделать так, чтобы… нефтяная отрасль работала лучше, чем сейчас», – сказал Трамп, выразив обеспокоенность возможными увольнениями в нефтедобывающих компаниях по всему миру.

«Сегодня прошла встреча ОПЕК. Я бы сказал, что они приближаются к соглашению. Мы скоро обо всем узнаем», – пообещал президент.

Группа ОПЕК+, в которую входят крупнейшие нефтедобывающие страны мира, договорилась в четверг о сокращении добычи нефти более чем на 25% и заявили, что они ожидают, что Соединенные Штаты и другие производители нефти присоединятся к соглашению о сокращении добычи для восстановления цен, рухнувших из-за пандемии коронавируса.