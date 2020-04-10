 

Собянин подчеркнул, что пик вспышки COVID-19 в Москве еще не наступил

10.04.2020, 3:08, Новости дня

Пик эпидемии коронавируса в Москве еще не наступил, сообщил глава города Сергей Собянин.

«Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам мэра, «мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине».

Собянин отметил, что «прогнозы – дело неблагодарное, особенно в такой среде, как разговоры по поводу пандемии и распространения вируса и так далее». Он считает, что наилучший прогноз – «это 100% все, что мы можем сегодня сделать, сделать».

Речь идет о максимальных показателях в тестировании, подготовке медицинской системы, контроле за самоизоляцией и карантином. Собянин призвал как можно меньше передвигаться по столице. 

По его словам, нужно соблюсти баланс экономики и санитарных мер.

«А прогнозы? Ну, можно прогнозировать», – сказал он, добавив, что «предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться».

7 апреля глава российского государства Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу еще не пройден.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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