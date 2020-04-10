Мнение: Ситуация с коронавирусом в Севастополе

10.04.2020, 3:01, Разное

Интервью для АСД на тему ситуации с коронавирусом в Севастополе.

– Какова ситуация с коронавирусом на территории Севастополя?

– На текущий момент она выглядит контролируемой. По-прежнему у нас 5 официальных заболевших, причем, как минимум, двое из них пошли на поправку. Более 1000 человек остаются под наблюдением. Все заболевшие — «приезжие», завезли заразу из-за границы.

Тем не менее, медики предупреждают, что расслабляться рано, и новые заболевшие, скорее всего, будут. Причины этого кроются в длительном инкубационном периоде болезни, которая начнет себя проявлять в середине апреля, где начало карантинных мероприятий будет своеобразной отсечкой.

Число заболевших и взятых под наблюдение будет важным показателем того, насколько своевременно был введен карантин и насколько эффективно городские медики справляются с купированием угрозы распространения коронавирусной инфекции.

– Соблюдают ли горожане режим самоизоляции?

– Выражусь помягче — режим самоизоляции в Севастополе соблюдается частично. Уже появились первые оштрафованные за нарушение режима самоизоляции, но по-прежнему есть люди, считающие, что усилия властей чрезмерны, и что самоизоляция — избыточная мера.

Впрочем, судя по тому, что людей на улицах стало заметно меньше, основная масса жителей все же проявляет сознательность и предпочитает дождаться, когда власти ослабят карантинные меры. Те, кто работают на предприятиях, попавших в список системообразующих, по-прежнему ходят на работу (городской транспорт работает в том числе и для них). Для этих целей уже существует пропускной режим, но на практике далеко не все смогли получить необходимые пропуска из-за очередей, за которые уже публично извинялся севастопольский губернатор Развожаев.

– Есть ли дефицит товаров во время режима самоизоляции?

– Так как в режиме самоизоляции можно выходить лишь в ближайшие от дома магазины и аптеки (до 100 метров), то можно отметить, что в обычных магазинчиках нехватки продуктов не наблюдается, даже гречка есть, туалетная бумага — тоже. В супермаркетах, судя по обзорам городского ТВ, нет нехватки основных продовольственных и бытовых товаров. Сложнее ситуация с аптеками — по-прежнему ощущается серьезный дефицит медицинских масок. Справиться с ним обещают во второй половине апреля, когда к производству подключаться местные и крымские производители, плюс федеральный центр направит дополнительные ресурсы. С антисептиками ситуация несколько улучшилась — сегодня в аптеке недалеко от дома появился «Асептол», которого там не было около недели. Одноразовые перчатки также в наличии. В целом, можно ожидать, что к концу апреля ресурсные вопросы по основным позициям будут закрыты.

– Сказалась ли эпидемия на деятельности Черноморского Флота?

– Военные предпринимают серьезные усилия по недопущению заражения военнослужащих, что могло бы подорвать боеготовность сил флота. Пока что это Черноморскому Флоту удается.

Соответственно, корабли ЧФ выполняют боевые задачи у берегов Сирии, а также проводят рутинную деятельность в Черном море. «Сирийский экспресс» из Севастополя и Новороссийска также достаточно регулярно ходит через Проливы в Тартус, куда доставляют новую-старую технику со складов длительного хранения для армии Башара Асада. Кроме того, военные проводят подготовку к участию в Параде Победы, который пока не отменен. Рассматривается вариант его проведения без зрителей, чтобы не нарушать традицию.

Также стоит отметить, что военные строители сооружают специальный военный инфекционный госпиталь, который должен быть закончен к 15 мая. Его, при необходимости, могут задействовать и для помощи гражданским врачам.

– Каковы общие настроения в городе?

– Некоторых даже одна неделя дома на самоизоляции уже успела изрядно достать — все-таки сломан традиционный ритм жизни, и не все легко это принимают. Кроме того, у многих вполне естественные финансовые затруднения, так как не редка практика, когда отправляют в отпуск за свой счет или вообще увольняют с обещанием нанять, когда кризис минует. Эти люди думают, конечно, не о том, какой сериал посмотреть, как советуют в телевизоре, а где взять денег на семью.

В этом плане вчерашние обещания Путина предоставлять безработным, ставшим на учет с 1 марта, пособие в размере 1 МРОТ, хотя бы минимально помогает смягчить эту проблему. Но надо понимать, что, если ситуация затянется, социально-экономические проблемы в Севастополе очевидно обострятся. Но это актуально для любого города в России и за рубежом, где действует подобный режим.

– Как жители оценивают действия городских властей в карантинный период?

– К действиям городских властей отношение достаточно позитивное, ведь видно, что правительство, как минимум, старается. Причем, если что-то не получается, не прячут головы в песок аки страусы, а даже извиняются и обещают исправить. После двух предшествующих губернаторов такое отношение, прямо скажем, непривычно. Причем, если бы речь шла только о политической болтовне, но нет — в данном случае многие слова (пусть пока и не все), подтверждаются делами. Естественно, в этом случае действует классическое правило — пока у Развожаева нет серьезных косяков, уровень поддержки его действий со стороны горожан будет достаточно высок.

– Были ли в Севастополе фейки, связанные с коронавирусом?

– Пока что нет, хотя в других регионах страны уже вылавливали альтернативно одаренных шутников и штрафовали. Возможно, показательный характер этих дел отбил охоту вбрасывать фейки, но, как знать, может и у нас такие найдутся.

Плюс не стоит недооценивать работу украинских ИПСО, которые являются основным генератором подобных фейков. Местные СМИ передают достаточно объективную картину, хотя и не без некоторой официозной лакировки. Но пока что серьезных разрывов между реальностью и тем, что говорят о ней крупные местные СМИ, не наблюдал. Но опять же, главный экзамен для них еще предстоит.

https://asd.news/articles/voyna/virus-atakuet-raveliny-/ – цинк

PS. Напоминаю, что голосование за благоустройство города https://colonelcassad.livejournal.com/5777390.html идет до 10 апреля – осталось около суток.