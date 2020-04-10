 

Назван срок «нырка» экономики ЕС в рецессию

10.04.2020, 2:48, Новости дня

В течение двух недель ожидается начало рецессии в экономике ЕС, сообщил глава Совета министров финансов зоны евро (Еврогруппы) Мариу Сентену.

Он сообщил, что в течение этих двух недель будет запущен «план ЕС по поддержке экономики», который «составит 540 млрд евро». В ближайшее время будет созван саммит ЕС для утверждения этой программы, передает ТАСС.

100 млрд евро выделят на поддержку занятости, 200 млрд – на кредитование бизнеса, еще 240 млрд евро будут выдавать под льготные проценты отдельным странам для защиты от дефолтов, причем средства можно будет использовать «только на нужды борьбы с коронавирусом, их предельный объем лимитируется 2% ВВП» государств.

Данная программа – «план экстренной помощи», сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, для «долгосрочного восстановления потребуется предусмотреть отдельный план».

«Отличное соглашение европейских министров финансов по экономическому ответу на коронавирус: 500 млрд будут выделены немедленно», – приводит слова министра экономики Франции Брюно Ле Мэра РИА «Новости».

Общий объем поддержки странами Евросоюза своих экономик за счет госгарантий и налоговых послаблений вырос до 16% ВВП союза с 10% ВВП на 16 марта, говорится в сообщении Еврогруппы.



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