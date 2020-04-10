Мнение: Работа и женщины: вас много, а я один

10.04.2020, 2:35, Разное

Всем привет. Я заметил забавную вещь – процессы поиска работы и женщин очень похожи между собой, как будто собираешься встречаться с работой.

В этом подлунном мире слишком много всего: много женщин в сети, много предложений работы, много и соискателей, много фильмов, книг, сериалов. Но большая часть из всего этого “не очень”.

Есть такая мудрая мысль: то, что часто встречается, не может быть хорошим. Ценится только редкое. Поэтому основной навык человека нашего времени – нужно уметь искать. Фильтровать контент.

Но проблема в том, что и женщина, и работодатель ощущают себя единственными и неповторимыми. Они хотят, чтобы все ваше внимание, все ваши мысли были сосредоточены только на них.

На деле все они похожи, как две капли воды. Только иногда в этом мутном потоке попадаются жемчужины. А если вы действительно посвятите свое внимание одной работе или женщине, то совершите большую глупость – на вас сядут и поедут. Вы всегда должны быть готовы свалить в закат, на запасной аэродром.

К примеру, если вы ищете работу на хедхантере, а женщину на сайте знакомств, вы должны конкурировать с другими соискателями. Такое положение унизительно само по себе. Вы должны выделяться из толпы, быть на голову выше всех. Но шансы получить желаемое невелики. И стоит ли тогда начинать?

Когда конкуренция мала, например, место работы находится у черта на куличках, а вы живете рядом, все как-то получается само собой.

Нужно создавать ситуации без конкуренции, пользоваться обходными путями: искать работу через знакомых, а женщину не на сайте знакомств, а оффлайн, в женских коллективах. Но для большинства это, к сожалению, не вариант.

Количество переходит в качество

Для рядового человечка успех – это уровень удачи, помноженный на количество попыток. То есть, приемлемый вариант находится путем простого перебора. Чем больше типовых писем разослано, тем больше шансов. И никак иначе.

Многие диванные эксперты, которые сами никогда работу не искали, советуют подстраиваться под запросы работодателя, писать длинные слезливые письма, доказывать, что вы самый лучший. Такой подход не работает.

Если обратить внимание на профессионалов с бирж фриланса, можно увидеть, что они никогда не пишут индивидуальных писем клиентам. Это всегда простой копипаст с расценками и ссылкой на сайт.

Профессионалы знают, что если вы пишете индивидуальное письмо, вы просто потратите больше времени, а КПД рассылки будет тем же самым.

Точно так же поступают матерые волки с сайтов знакомств. Они рассылают всем один и тот же шаблон: “Привет, ты самая красивая”, и все в таком духе. Если девушка реагирует благосклонно, только тогда завязывается беседа.

Вы совершите ошибку, если будете возлагать слишком много надежд на один вариант, писать длинные письма, унижаться. Не реагируют – что ж, следующий. Зачем писать длинные письма, если их читают в одном случае из трех?

Моя история

Расскажу, как я искал работу в офисе в прошлом году. Раз в две недели я рассылал короткую копипасту на все подходящие мне вакансии. Текст вакансий я даже не читал, все равно круг обязанностей мне и так знаком, а если и не знаком, то значит работодатель неадекватен, и хочет странного. Смотреть информацию о фирме стоит после того, как вам уже прислали приглашение, чтобы не терять время.

За три месяца мне пришло чуть больше шестидесяти приглашений на собеседования, из них по настоящему интересными были только две: вакансия в мельничном комбинате с окладом 86 тысяч плюс бонусы, и вакансия в фирме, которая занимается 3-d печатью. Остальные варианты не стоили даже пяти рублей, потраченных на звонок.

Для комбината я сделал маркетинговый план, потом приехал к ним в офис, а там тетя-руководитель стала мне объяснять, что овсянка – это не фитнес-продукт. (Я им предлагал начать продвигать овсянку как питание для фитнеса). То есть человек сидит на трехзначном окладе и при этом полностью некомпетентен.

В случае с 3-d печатью денег предлагали поменьше, но руководитель фирмы недавно вернулся из Лондона, и действительно хотел делать дела.

Это большая редкость, обычно в России всем на все плевать. Но когда я делал для них тест, я понял, что мне не интересна техническая сфера, хочу заниматься другим. А после я устроился преподавателем в колледж. Вот такая история.

Пробный период

И с работой, и с женщиной вы должны будете пройти так называемый “конфетно-букетный” период. Только если вы знакомитесь, это будет выражаться в унылых походах в кафе, а в случае с работой – в бессмысленных многоэтапных собеседованиях, неоплачиваемых тестовых заданиях, испытательных сроках. И в том, и в другом случае, это почти бессмысленно. Зачем кому-то что-то доказывать? Если паззл сразу не сложился, химия на первом свидании не сработала, то и не надо.

Переворачивайте ситуацию, и думайте по-другому. А вы-то кто такие чтобы тратить на вас свое драгоценное время? С чего вы вообще решили, что я буду бесплатно работать? Вы что, Газпром или Майкрософт? Да нет же, вы шарашкина контора “Рога и копыта”. Если хотите тестовое задание – гоните сперва тестовую оплату.

Всем неуверенным в себе новичкам я советую запомнить две простые формулировки для таких случаев: “Я себя не на помойке нашел” и “Вас много, а я один”. Пусть они вас направляют по жизни. Мне они очень помогают.

Обращайте внимание на мелочи

И в том, и в другом случае нужно обращать внимание на мелочи. Люди – очень хитрые существа, и ничего не делают просто так.

Если, к примеру, женщина не взяла трубку, и не перезвонила – то это уже тревожный звоночек. Женщины – любопытные создания, и нормальная мадам всегда перезванивает по незнакомому номеру.

Если при общении с женщиной или работодателем вы чувствуете недосказанность – там и будет скрываться подвох. Если вы спрашиваете про зарплату, а в ответ начинают мяться, и мямлить что-то невнятное, то значит с деньгами тут все плохо. Если в объявлении не говорится про официальное оформление – значит, в этой конторе его нет.

Если фото в профиле размытое – то там все страшно на самом деле. Если на фото женщины лицо в одном ракурсе – то значит, там асимметрия лица или другие какие-то изъяны. Если женщина отвечает односложно на ваши вопросы в чате, то лучше перейти к следующей, а не тратить время зря.

Если при назначении собеседования по телефону хамят, не спрашивают когда вам удобно подъехать, а сразу назначают на семь утра, то значит в этой конторе либо культура общения хамская, либо у них собеседования поставлены на поток. Вариант гнилой в любом случае.

Если вам не отвечают на вопросы по телефону, или говорят что все ответы вы получите на собеседовании – то значит ничего хорошего ждать не придется. С чего это я должен тратить два-три часа своего драгоценного времени, чтобы получить ответы на какие-то базовые вопросы?

И последнее: если вы добросовестны в отношениях, рано или поздно, и работодатель, и женщина будут проверять вас на прочность, чтобы понять насколько вы прогнетесь. Такова уж их природа. Многие на этом ломаются и превращаются в жалких рабов. Поэтому нужно быть готовым к расставанию. Я в принципе сторонник верности, но большинство людей ее не заслуживает.

Заключение

Недавно я слушал православного попа, он говорил что в россиянах слишком много гордыни. А вот мне кажется, что русским гордости как раз недостает. Преисполненные гордыней люди не будут работать за 17 тысяч рублей ( тот самый путинский средний класс), и кушать все, что подсовывает им начальство. И уж тем более они не будут терпеть двадцать лет гениальных нищеты.

Желаю всем терпения в это нелегкое время, пока!

Оригинал статьи здесь: https://kapanov.ru/poiski/