 

Физики выяснили, как вылить жидкость из бутылки максимально быстро

10.04.2020, 2:27, Новости дня

Ученые изучили процесс формирования пузырьков воздуха в емкостях во время попыток вылить из них масло или воду. Ученые также рассказали, как можно этот процесс максимально ускорить.

Эксперимент специалистов показал, что у любой бутылки есть критический угол наклона. Когда жидкость его достигает, то вытекает из бутылки с максимальной скоростью. Подобный параметр связан с особенностями формирования зон пустот и пузырей у горлышка бутылки.

Расчеты специалистов также показали, что на скорость движения воды больше всего влияет форма сосуда. Чтобы жидкость вытекала максимально быстро, необходимо подобрать подходящую форму горлышка.



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