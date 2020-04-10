Физики выяснили, как вылить жидкость из бутылки максимально быстро

10.04.2020, 2:27, Новости дня

Ученые изучили процесс формирования пузырьков воздуха в емкостях во время попыток вылить из них масло или воду. Ученые также рассказали, как можно этот процесс максимально ускорить.

Эксперимент специалистов показал, что у любой бутылки есть критический угол наклона. Когда жидкость его достигает, то вытекает из бутылки с максимальной скоростью. Подобный параметр связан с особенностями формирования зон пустот и пузырей у горлышка бутылки.

Расчеты специалистов также показали, что на скорость движения воды больше всего влияет форма сосуда. Чтобы жидкость вытекала максимально быстро, необходимо подобрать подходящую форму горлышка.