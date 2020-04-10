Ученые реконструировали начало жизни динозавров в 3D

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10.04.2020, 2:27, Новости дня

Международной команде ученых удалось реконструировать в 3D черепа самых древних эмбрионов динозавров, которые обитали 200 миллионов лет назад на территории современной Южной Африки.

Реконструкцию специалисты проводили при помощи электронного синхротрона. Обычными методами ученые воспользоваться не могли по причине небольшого размера эмбрионов и их крайней хрупкости.

В результате эксперты обнаружили, что эмбрионы динозавров развивались таким же образом, что и эмбрионы ящериц, черепах, кур и крокодилов.



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