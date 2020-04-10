Создан фермент, который мгновенно расщепляет пластик

10.04.2020, 2:27, Новости дня

Учеными был создан бактериальный фермент, который может расщеплять пластиковые бутылки менее, чем за 24 часа.

Такой фермент был впервые обнаружен специалистами в 2012 году в куче компостированных листьев. Новые исследования показали, что фермент способен за десять часов разрушить 90% полимеров.

Бактериальный фермент расщепляет пластиковые бутылки на химические композиты, которые в будущем могут быть использованы для изготовления новой тары.