 

Создан фермент, который мгновенно расщепляет пластик

10.04.2020, 2:27, Новости дня

Учеными был создан бактериальный фермент, который может расщеплять пластиковые бутылки менее, чем за 24 часа.

Такой фермент был впервые обнаружен специалистами в 2012 году в куче компостированных листьев. Новые исследования показали, что фермент способен за десять часов разрушить 90% полимеров.

Бактериальный фермент расщепляет пластиковые бутылки на химические композиты, которые в будущем могут быть использованы для изготовления новой тары.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Бывший муж Памелы Андерсон назвал себя “старым дураком”, комментируя развод

02.04 / Предприятия Росатома приступили к стерилизации медицинских масок

30.03 / Рада со второй попытки назначила Марченко министром финансов, а Степанова – министром здравоохранения

26.02 / Путин поддержал идею влиять на снижающие нравственность школьников СМИ

04.02 / Названы основные регионы – неплательщики по кредитам

28.03 / “Идем и голосуем”. Потураев заявил, что Рада в понедельник откроет рынок земли и запретит возврат “ПриватБанка” Коломойскому

18.03 / Губернатор Ломбардии – жителям региона: Оставайтесь дома! Скоро мы уже не сможем помочь заболевшим

13.02 / Погода: дождь, снег и гололед

21.02 / Круизное судно Diamond Princess в Японии покинули еще восемь россиян

19.03 / Мнения: «Либеральный мировой порядок» доживает свои последние дни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска