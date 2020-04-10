В Полтавской области два медработника заболели COVID-19

10.04.2020, 2:25, Новости дня

В Полтавской области у врача и медицинской сестры Миргородской центральной районной больницы лабораторно подтвердили заболевание COVID-19. Об этом сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в своем Telegram.

“73-летняя врач и 46-летняя медсестра Миргородской ЦРБ, контактировавшие с мужчиной, у которого впоследствии подтвердили коронавирус. Первая – лечится дома, вторая женщина находится в больнице. Они в удовлетворительном состоянии”, – написал он.

Всего в области 19 случаев заболевания.

7 апреля главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире “1+1” заявил, что в стране 172 медицинских работника заразились коронавирусом. В тот же день в Кировоградской облгосадминистрации сообщили о 21 случае заражения среди медиков. Учтены ли они в статистике, которую приводил Ляшко, не уточнялось.

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, число заболевших – 1892.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,5 млн, из них более 339 тыс. вылечились, 89 тыс. умерли.