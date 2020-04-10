 

В Полтавской области два медработника заболели COVID-19

10.04.2020, 2:25, Новости дня

В Полтавской области у врача и медицинской сестры Миргородской центральной районной больницы лабораторно подтвердили заболевание COVID-19. Об этом сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в своем Telegram.

“73-летняя врач и 46-летняя медсестра Миргородской ЦРБ, контактировавшие с мужчиной, у которого впоследствии подтвердили коронавирус. Первая – лечится дома, вторая женщина находится в больнице. Они в удовлетворительном состоянии”, – написал он.

Всего в области 19 случаев заболевания.

7 апреля главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире “1+1” заявил, что в стране 172 медицинских работника заразились коронавирусом. В тот же день в Кировоградской облгосадминистрации сообщили о 21 случае заражения среди медиков. Учтены ли они в статистике, которую приводил Ляшко, не уточнялось. 

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, число заболевших – 1892.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,5 млн, из них более 339 тыс. вылечились, 89 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Еврокомиссия и коронавирус душат экономику Европы

22.02 / Инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2 может длиться дольше, чем предполагалось

14.02 / В Москве идут пикеты в поддержку осужденных по делу “Сети”

15.03 / “Спартак-2” в меньшинстве проиграл “Енисею” в матче ФНЛ

17.02 / В России стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat

21.03 / США собрались создать с Саудовской Аравией новый нефтяной альянс

13.02 / Daily Telegraph – дядю Гуаидо задержали при попытке ввезти в Венесуэлу взрывчатку

15.02 / «Сухой» обратится в прокуратуру из-за видео с неисправным трапом. Эксперт Вадим Лукашевич: «Не исключено, что „Аэрофлот“ ищет повод не покупать SSJ-100»

05.02 / Смертельная плоть: подтверджена опасность красного, переработанного и даже белого мяса

07.03 / Чем больше шагов мы проходим в день, тем ниже риск диабета и гипертонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска