Святить куличи можно дома. В ПЦУ рассказали, как будут проводить пасхальные праздники

10.04.2020, 2:25, Новости дня

Священный синод Православной церкви Украины 9 апреля принял решение о том, как будут праздноваться Страстная седмица и Пасха на фоне карантина. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook.

В частности, обычные общие посвящения ивы и пасхальных блюд в храмах и на прихрамовой территории проводить не будут.

В ПЦУ также отметили, что во внебогослужебное время не будут отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм.

В малых населенных пунктах принято решение информировать граждан о проведении освящения пасхальных блюд возле мест проживания – на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением “социальной дистанции”.

Также ПЦУ будет организовать заблаговременное освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи, с просьбой, чтобы при приобретении верующие были письменно информированы, что их блюда уже освященные.

В случае, если граждане не смогли ни в один из перечисленных способов получить освящение, разрешено в день праздника во время после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах окропить иву и пасхальные блюда святой водой самостоятельно.

В ПЦУ также отметили, что не будут осуществлять обнесения Плащаницы в самом храме или проведут обход вокруг храма только в составе тех, кто участвует в богослужении.

Посещение священнослужителями и гражданами кладбищ в поминальные дни после Пасхи решено перенести на Троицкую родительскую поминальную субботу, 6 июня.

Обираючи між повним закриттям храмів і забороною на проведення богослужінь, як це є зараз в багатьох країнах, та… Posted by Православна Церква України on Neljapäev, 9. aprill 2020

По данным опроса, проведенного компанией “Нью Имидж Маркетинг Групп”, 92% украинцев намерены в этом году праздновать Пасху дома из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, число заболевших – 1892.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,5 млн, из них более 339 тыс. вылечились, 89 тыс. умерли.