Первая жертва коронавируса в Запорожской области. Скончался бизнесмен из Мелитополя

10.04.2020, 2:25, Новости дня

В Запорожской области зафиксирован первый смертельный случай, вызванный заболеванием COVID-19, умер 60-летний пациент инфекционной больницы Мелитополя. Об этом сообщил сайт Мелитопольского горсовета.

Пациент, у которого лабораторно подтвердили коронавирус, находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 9 апреля он скончался, сказано в сообщении.

Народный депутат Сергей Минько (группа “За майбутнє”) написал в Facebook, что хорошо знал покойного – предпринимателя Сергея Пилипенко.

“Он был сильным, целеустремленным, жизнерадостным человеком. Никогда не унывал и не сдавался. Но, к сожалению, оказался бессилен перед опасным вирусом. Сергей Анатольевич мужественно боролся с болезнью, медики делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь”, – отметил Минько.

С глубоким прискорбием хочу сообщить, что сегодня ушел из жизни Сергей Анатольевич Пилипенко – настоящий патриот… Posted by Sergey Minko on Neljapäev, 9. aprill 2020

По данным на утро 9 апреля, в Запорожской области было зарегистрировано 47 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.