Лидеры России, США и Саудовской Аравии настроены на координацию действий

10.04.2020, 2:18, Новости дня

Пресс-служба Кремля сообщает, что в ходе состоявшегося телефонного разговора президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили положение дел на рынке нефти и подтвердили настрой на координацию.

Положение дел на рынках нефти обсуждалось, в том числе, с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики "Группы двадцати", передает РИА Новости. Собеседники подтвердили, что настроены на координацию в стабилизации рынка нефти и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику, передает РИА Новости.

В соответствии с подготовленным накануне проектом соглашения, страны ОПЕК+ совокупно ограничат добычу на 10 миллионов баррелей нефти в сутки. Предполагается что РФ и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая – до 8,5 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщалось, предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта текущего года, продлить его не удалось из-за разногласий РФ и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как из-за эпидемии коронавируса мировой спрос на нее резко упал. В результате впервые за 20 лет цена на нефть падала до 22 долларов за баррель, напоминает ТАСС.