 

Мексика «с гневом» покинула заседание ОПЕК+

10.04.2020, 2:08, Новости дня

Заседание ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти продолжается без Мексики, сообщили источники в делегациях.

Источники РИА «Новости» сообщили, что «делегация Мексики покинула заседание», так и не согласившись на предлагаемую сделку. Разногласия вызвал базовый уровень отсчета сокращения добычи для страны.

Вероятность подписания соглашения ОПЕК+ остается, несмотря на позицию Мексики, сообщил источник.

Источник ТАСС заявил, что Мексика «покинула конференцию с гневом».

Напомним, сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+.



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