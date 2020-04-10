Мексика «с гневом» покинула заседание ОПЕК+
10.04.2020, 2:08, Новости дня
Заседание ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти продолжается без Мексики, сообщили источники в делегациях.
Источники РИА «Новости» сообщили, что «делегация Мексики покинула заседание», так и не согласившись на предлагаемую сделку. Разногласия вызвал базовый уровень отсчета сокращения добычи для страны.
Вероятность подписания соглашения ОПЕК+ остается, несмотря на позицию Мексики, сообщил источник.
Источник ТАСС заявил, что Мексика «покинула конференцию с гневом».
Напомним, сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+.
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