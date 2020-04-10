Welt – у Брюсселя появился план — выходить из эпидемии надо постепенно

10.04.2020, 2:00, Новости дня

Еврокомиссия разработала проект стратегии по отмене ограничений, наложенных в связи с пандемией коронавируса. Он будет официально представлен после Пасхи, пишет немецкая газета Die Welt. Детали могут варьироваться в зависимости от страны, однако общий курс ЕС предполагает постепенную отмену сдерживающих мер с интервалом в месяц перед каждым следующим шагом.



Reuters

Еврокомиссия разработала проект плана по отходу от мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом, пишет немецкая газета Die Welt.

Как стало известно из ещё не опубликованного документа, который удалось получить изданию, в ходе обсуждений возможности отказа от мероприятий по борьбе с эпидемией Еврокомиссия потребовала скоординировать образ действий в Германии и других странах ЕС. «Время и специфические методы стратегии по выходу могут различаться в отдельных странах-членах. Тем не менее обязательно необходимо, чтобы для этого имелся общий подход и общие рамки», — сказано в наброске документа «Европейского плана по выходу из пандемии COVID-19».

Первоначально предполагалось, что коллегия еврокомиссаров примет план в среду, после чего председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намеревалась представить его общественности. Однако по настоянию многих стран ЕС план будет обнародован только после Пасхи.

Составители документа столкнулись с дилеммой для национальных правительств уже в одном из первых пунктов. «Каждая ступень (пошагового) ослабления ограничений неизбежно будет приводить к соответствующему росту числа новых случаев», — отметили правительства европейских стран. Вероятно, и из-за этих политически щекотливых соображений национальные правительства передали в Брюссель задачу разработать руководство по ослаблению мероприятий, направленных на борьбу с эпидемией.

План Еврокомиссии может стать образцом и для Германии, отмечает Die Welt. Только в конце марта канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что Берлин работает над собственной стратегией по выходу из эпидемии, но в то же время ожидает предложений из Брюсселя.

Эксперты Еврокомиссии советуют правительствам европейских стран принимать решение об ослаблении мер, руководствуясь двумя критериями. Распространение вируса должно быть в значительной мере снижено, причём на продолжительный период времени. Кроме того, национальные системы здравоохранения должны обладать достаточными мощностями — в особенности это касается свободных коек в палатах интенсивной терапии, медицинского персонала и оснащения.

Германия и другие страны ЕС должны снять существующие ограничительные меры сначала на локальном уровне, а затем постепенно распространять этот процесс на всю территорию государства. Это позволит при необходимости быстро ввести ограничения снова на местном уровне, отмечается в проекте плана Еврокомиссии.

Кроме того, меры должны отменяться постепенно, с таким расчётом, чтобы перед каждым новым этапом проходило достаточно времени. Ориентироваться при этом предлагают на срок в один месяц. Это необходимо, потому что эффект можно измерить лишь по прохождении длительного периода времени, поясняется в документе.

Как отмечает издание, нынешние масштабные меры, в значительной мере приведшие к остановке экономической и общественной жизни, по сути, должны перейти в целенаправленные ограничения. «Самые уязвимые группы, например, пожилые люди, должны быть защищены в течение более долгого времени, — сказано в документе Еврокомиссии. — Люди с диагнозом COVID-19 или люди с лёгкими симптомами должны оставаться на карантине и получать соответствующий уход».

Собираться в группы нужно тоже разрешать постепенно, считают европейские эксперты. Магазины должны открываться с ограничениями. Например, можно ограничить число посетителей, которые могут одновременно находиться в магазине. Школам советуют принять меры, чтобы между детьми в помещениях сохранялась дистанция, при необходимости классы предлагается уменьшить.

Бары, рестораны и культурные учреждения, такие как кинотеатры, можно открывать только постепенно и только на определённые часы. Также рекомендуется установить верхнюю границу на число посетителей. Снятие запрета на проведение массовых мероприятий должно быть отложено на более поздний срок. Если от одного этапа до другого действительно будет проходить по месяцу, это может означать, что проведение концертов и фестивалей летом окажется невозможно, поясняет Die Welt.

Необходимо как можно скорее разрешить передвижения индивидуального личного транспорта, в то время как общественный транспорт необходимо вводить в эксплуатацию постепенно, принимая соответствующие меры, ориентированные на сохранение здоровья граждан. Границы внутри ЕС должны оставаться открытыми для товаров и тех, кто должен пересекать границу по работе — например, в сфере логистики.

Сотрудников различных компаний также рекомендуется возвращать с удалённой работы постепенно. «Всё население не должно вернуться на рабочие места разом в одно время», — подчёркивается в проекте плана. Вместо этого нужно расставить приоритеты в зависимости от значимости тех или иных предприятий для экономики страны и приемлемости удалённой работы.

Ещё до отмены ограничений Еврокомиссия разработает план по восстановлению европейской экономики, а также представит новый проект бюджета ЕС на ближайшие семь лет и пересмотрит программу работы, — обещано в документе. Ожидается, что Германия и другие страны ЕС примут во внимание план Еврокомиссии. Правительства европейских государств, вероятно, уже его получили, и рекомендации Брюсселя в скором времени будут обсуждаться на национальном уровне, заключает Die Welt.