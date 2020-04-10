Трамп критикует работу ВОЗ и угрожает сократить финансирование организации

10.04.2020, 1:54, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «удерживают» финансирование Всемирной организации здравоохранения, которая, по его словам, допустила ошибки в рекомендациях по борьбе с COVID-19.

Трамп и члены его администрации обвиняют ВОЗ в предвзятости в пользу Китая, где впервые появился новый коронавирус.

«Организация не добилась того, чего должна была (добиться)», – заявил госсекретарь Майк Помпео, выступая вместе с Трампом на пресс-конференции рабочей группы по борьбе с коронавирусом. Помпео добавил, что США «пересматривают» финансирование ВОЗ.

Трамп заявил, что правительство проведет исследование работы организации, прежде чем принять решение о выделяемом ей финансировании, которое на данный момент составляет сотни миллионов долларов в год.

Представители ООН и ВОЗ оспаривают утверждения Трампа.

«Возможно, некоторые факты были интерпретированы разными сторонами по-разному, – отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. – Когда мы наконец закроем страницу с этой эпидемией, должен наступить момент, чтобы оглянуться назад и разобраться, как подобное заболевание возникло и столь быстро вызвало разрушительные последствия по всему миру, и как все причастные реагировали на кризис».

«Извлеченные из этой ситуации уроки сыграют ключевую роль в том, чтобы эффективно справляться с аналогичными проблемами, которые могут возникнуть в будущем. Но сейчас этот момент еще не настал, – добавил генсек. – Сейчас время сплотиться, работать вместе в солидарности, чтобы остановить этот вирус и его разрушительные последствия».

«Пожалуйста, не надо политизировать этот вирус, – отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе пресс-конференции в Женеве, когда его спросили про комментарии Трампа. – Если вы не хотите еще больше жертв, воздержитесь от политизации».

В среду Гебрейесус провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который выступил в поддержку ВОЗ.

По словам представителя администрации Макрона, он выразил уверенность в том, что организация играет ключевую роль в борьбе с пандемией и не должна оказаться втянутой в противостояние с США.

Некоторые американские кабельные телеканалы перестали транслировать ежедневные брифинги рабочей группы Белого дома в полном объеме в связи с острыми политическими комментариями президента.

В среду Трамп осудил это решение в одном из своих твитов, написав, что «радикально левые демократы» попытались пристыдить СМИ и убедить их отказаться от трансляций, «но эта попытка провалилась, потому что рейтинги зашкаливают».

По словам президента, аудитория пресс-конференций сопоставима с количеством зрителей трансляции еженедельных игр Национальной футбольной лиги и финалом телешоу «Холостяк».

Это сравнение вызвало критику.

«Только извращенный ум может радоваться тому, что его смотрит большее (количество) людей, потому что больше людей умирает, – написал в «Твиттере» Джо Локхарт, занимавший пост пресс-секретаря Белого дома при Клинтоне. – И даже неважно, что большинство зрителей кидается предметами в телевизор, а его оценки его действий в ситуации с коронавирусом становятся все ниже».

Количество смертей от коронавируса в США превысило отметку 14 000, из которых 4 500 приходится на Нью-Йорк. Всего в стране зафиксировано 430 000 случаев заражения – намного больше, чем в любой другой стране мира.