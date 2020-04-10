Мнение: Слет нотариусов на Фиджи

10.04.2020, 1:42, Разное

Слет нотариусов на Фиджи

Ранее уже писал, что на тропических островах Фиджи, затерянных в южной части Тихого океана застряла группа российских пенсионеров. Застряла потому что самолёты перестали летать в связи с эпидемией коронавируса. И когда их заберут с этих тропических островов сказать никто точно не может. И вот среди этой группы застрявших российских пенсионеров оказался и председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Волгоградской областной думы Илья Кошкарев. С супругой. Собственно из за неё он и оказался на острове Фиджи.

Во всяком случае так объясняют. Дело в том, что родная и любимая супруга Кошкарева работает нотариусом. На островах российская организация нотариусов проводила какой-то семинар. Одним словом, депутат Кошкарев поехал туда с женой. Все застрявшие вместе с ним на островах люди – нотариусы из разных городов России и члены их семей»;, – пишет интернет-портал «Остров свободы».

«Новость о застрявшем на Фиджи депутате в Волгоградской областной думе активно скрывают. Несколько депутатов на условиях анонимности подтвердили данную информацию», – сообщает интернет-портал V1.

Между тем, отсутствие господина Кошкарева на заседаниях областной думы уже вызывает вопросы: как-никак, он занимает ответственный пост, возглавляет бюджетный комитет. Впрочем, волгоградские депутаты утвердили электронный формат работы, и Илья Кошкарев может решать вопросы бюджета удаленно – с Фиджи.

Эвакуация россиян с Фиджи пока не планируется. Все попытки выбраться самостоятельно через Австралию или Японию провалились: самолеты не летают, купленные и очень недешевые билеты сгорели. Более того, есть информация, что государство Фиджи из-за карантинных мер приостановило все международные авиаперелеты сроком на полгода: на острове объявлена полная изоляция на шесть месяцев.

Между тем, в соцсетях над застрявшим на Фиджи депутатом иронизируют:

«Человек с доходом в 27 млн рублей за 2018 год может прекрасно пожить на острове», – вот только один из комментариев, который цитирует bloknot-volgograd.

И что ему теперь делать?! Если на полгода границы и в самом деле закроют…Опять же ему на работу надо. Пост ведь немаленький: председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Волгоградской областной думы. Вот попал, так попал вместе с этими нотариусами…

Нашли ведь где семинары и симпозиумы проводить : на Фиджи. Нет, чтобы где нибудь в Урюпинске. Без проблем бы домой доехали…

https://amarok-man.livejournal.com/5117514.html – цинк

Фиджи – новый центр российского нотариата!