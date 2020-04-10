 

Путин, Трамп и саудовский король обсудили добычу нефти

10.04.2020, 1:30, Новости дня

Состоялась телефонная конференция, в которой приняли участие глава российского государства Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, сообщил помощник Трампа Дэниэл Скавино.

Скавино сообщил, что стороны «обсуждали нефтяную сделку», передает ТАСС.

Сам Трамп считает, что «состоялся очень хороший разговор». Разговор продолжался более часа, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, страны ОПЕК+ близки к соглашению по сокращению добычи нефти.

«Они, возможно, объявят что-то сегодня или завтра. Либо так, либо иначе. Может, будет что-то хорошее, может, не очень хорошее», – сказал он.

Как сообщил президент США, «цены такие низкие, что будет сокращение производства во всем мире», включая США, а Вашингтон «не хочет, чтобы это произошло».

«Мы создали прекрасный энергетический бизнес в США. У нас десятки тысяч рабочих мест», – сообщил он.

Трамп заявил, что спрос на нефтепродукты упал на 40% из-за пандемии коронавируса, власти страны вынуждены складировать «миллионы баррелей» нефти.

Напомним, проект соглашения ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти и Россией, и Саудовской Аравией на 2,5 млн баррелей.

При этом на переговорах Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+.



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