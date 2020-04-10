Создан новый метод хранения данных в ДНК

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10.04.2020, 1:10, Новости дня

Учеными был создан новый метод хранения и перезаписи данных в ДНК.

Новый метод, который был предложен учеными, основывается на том, что система записи и считывания состоит из связывания комплементарной одноцепочечной ДНК с молекулами стрептавидина. Когда во время прохождения через нанопоры изменения в ионном токе указывают на наличие стрептавидина, такой элемент будет считываться как единица. В случае, если молекулы не будет, то как ноль.

По словам ученых, такой метод позволит в будущем записывать, перезаписывать и хранить зашифрованные данные.



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