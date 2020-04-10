Полицейские на Пасху не будут выводить силой людей из церквей – глава Нацполиции

10.04.2020, 1:06, Новости дня

Правоохранители не будут выгонять нарушителей карантина из церквей в пасхальные праздники. Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

“И полиция, и МВД учитывали то, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводят, на богослужении находится не более 10 человек. священнику, который проводит службу, – только ему одному – можно быть без маски, поскольку традиция и ритуал требуют этого”, – рассказал он.

Клименко отметил, что полиция диалога и участковые инспекторы полиции будут находиться возле церквей, обеспечивая правопорядок, а сами священники в церкви – контролировать количество прихожан в помещении.

“Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять”, – заверил руководитель Нацполиции.

Клименко рассказал, что 19 апреля 100% полицейских превенции выйдут на улицу, потому что церквей и приходов очень много и важно не допустить конфликтных ситуаций между гражданами, недоразумений между гражданами и полицией.

“Если будут грубые нарушения закона – реагировать в соответствии с нашими полномочиями”, – добавил он.

По данным опроса, проведенного компанией “Нью Имидж Маркетинг Групп”, 92% украинцев намерены в этом году праздновать Пасху дома из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, число заболевших – 1892.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,5 млн, из них более 339 тыс. вылечились, 89 тыс. умерли.