“Болезнь быстро не отступит”. Шмыгаль считает, что карантин в Украине продлят до начала мая

10.04.2020, 1:06, Новости дня

Карантин, введенный в Украине из-за эпидемии коронавируса, может быть продлен до мая. Об этом 9 апреля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с председателями областных государственных администраций и городскими головами, пишет пресс-служба Кабмина.

“Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего, он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений”, – отметил премьер.

Также Шмыгаль сообщил участникам совещания о необходимости подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях, поскольку “болезнь быстро не отступит”.

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, число заболевших – 1892.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,5 млн, из них более 339 тыс. вылечились, 89 тыс. умерли.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки.

Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.