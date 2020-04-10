 

“Болезнь быстро не отступит”. Шмыгаль считает, что карантин в Украине продлят до начала мая

10.04.2020, 1:06, Новости дня

Карантин, введенный в Украине из-за эпидемии коронавируса, может быть продлен до мая. Об этом 9 апреля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с председателями областных государственных администраций и городскими головами, пишет пресс-служба Кабмина.

“Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего, он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений”, – отметил премьер.

Также Шмыгаль сообщил участникам совещания о необходимости подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях, поскольку “болезнь быстро не отступит”.

На утро 9 апреля количество жертв коронавирусной инфекции в Украине достигло 57, число заболевших – 1892.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,5 млн, из них более 339 тыс. вылечились, 89 тыс. умерли.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. 

Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Макрон призвал итальянцев «не опьянеть» от помощи России

16.03 / Правительство РФ: Ситуация с коронавирусом в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России

17.03 / Украина закрыла границу с Крымом

20.02 / Из гражданского в боевое: ФСБ задержало группу подпольных оружейников

21.02 / В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

18.02 / Итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира

23.03 / Турция пообещала нейтрализовать мешающих патрулированию в Идлибе боевиков

12.03 / Динамика коронавируса на 12 марта: Трамп запретил въезд из Европы в США

19.02 / Минобрнауки посоветовало вузам обучать китайских студентов дистанционно

03.04 / Бурджанадзе призвала приостановить односторонние санкции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска