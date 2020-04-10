В Черновицкой области на выходных закроют все магазины и АЗС

10.04.2020, 1:06, Новости дня

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила все районы Черновицкой области, что вынуждает власти идти на крайние меры для предотвращения дальнейшего роста количества заболевших. Об этом в видеообращении на своем канале в YouTube вечером 9 апреля сказал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

“У нас сегодня крайне тревожное число новых фактов заражения буковинцев коронавирусной болезнью. Наш лабораторный центр проанализировал сегодня очередную партию образцов и установил целых 76 новых случаев”, – отметил он.

По словам губернатора, три человека скончались за последние сутки.

С 13.00 11 апреля до 6.00 13 апреля будет введен чрезвычайный режим, сообщил Осачук.

“Не будет работать ни один магазин. Продуктовые тоже не будут работать. Автозаправочные станции будут работать исключительно для медиков, спасательных служб и Национальной полиции”, – рассказал он.

Все жители региона должны оставаться дома, это даст возможность сдержать “лавинообразное нарастание эпидемии”, призвал глава ОГА.

Утром 9 апреля в Черновицкой области насчитывалось 302 случая COVID-19.