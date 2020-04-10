Идеальный рецепт обмана: мошенники создали фальшивый сайт “России 24”

10.04.2020, 1:05, Новости дня

Мошенники создали фальшивую интернет-страницу телеканала "Россия 24" и размещали липовые сенсации о положенных по закону крупных выплатах в связи с эпидемией коронавируса. Достаточно было оставить личную информацию и оплатить банковскую комиссию, после чего аферисты переставали выходить на связь.

Фейковые новости, смелые финансовые обещания и узнаваемый логотип — идеальный рецепт обмана. Под брендом главного новостного телеканала страны орудуют мошенники. На интернет-страничке с надписью "Россия 24" аферисты пытаются убедить доверчивых пользователей в том, что каждому положена крупная денежная выплата в связи с эпидемией коронавируса.

Если перейти по ссылке откроется сайт несуществующей организации — некий Объединенный компенсационный фонд. Мошенники предлагают своей жертве заполнить простейшую форму — достаточно фамилии, имени, отчества и даты рождения.

Пробуем ввести данные Иванова Ивана Ивановича 1958 года рождения. Несколько секунд ожидания — и сайт выдает информацию, что этому человеку положена кругленькая компенсация — более 120 тысяч рублей. Правда, чтобы получить деньги, счастливому обладателю несуществующей компенсации предлагают оплатить комиссию.

Житель Иркутска поверил и перечислил мошенникам деньги. В ответ, естественно, не получил ничего. Пришлось обращаться в полицию.

"Он увидел объявление, что гражданам, которые попали под ограничение в связи с коронавирусной инфекцией, положена денежная компенсация, перешел по ссылке и заполнил анкету, в которую внес в том числе и персональные данные. После этого мужчина девять раз перевел злоумышленникам различные взносы, в том числе за юриста, оформление электронной подписи и другие операции", — рассказал Юрий Ильенко, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Мошенники идеально продумали дизайн сайта. Логотип канала "Россия 24", некое подобие новостей, правда, ни одна ссылка не работает, да это и не нужно. Многие, прочитав информацию о компенсации, доверчиво переходят по ссылке.

"Это совершенно нормальное человеческое желание нещадно эксплуатируется паразитами, криминальными элементами всех мастей, которые, понимая, что люди ждут поддержки от государства, пытаются сделать на этом деньги", — отметил психолог Андрей Зберовский.

Сайт, естественно, не имеет никакого отношения к холдингу ВГТРК. Над нашим реальным ресурсом — под названием "Вести.Ru", а не "Россия 24" — работает большая команда профессионалов. Сейчас большинство из них трудится на удаленке. В редакции официального интернет-издания тихо и пусто, но главный редактор портала Евгений Виноградов — на месте. Он рассказал, как распознать мошенников.

"В связи с тем, что сейчас у нас в стране режим самоизоляции, в логотипе сайта "Вести.Ru" можно увидеть название "Сидим дома.Ru". Обычно там написано " Вести.Ru". И в адресной строке мы видим название "Вести.Ru", — пояснил Евгений Виноградов.

Даже у полностью идентичных сайтов непременно будет совсем другое доменное имя. Мошенники пользуются тем, что мало кто обращает на это внимание.

"Процесс создания нового мошеннического сайта занимает считаные минуты и обходится мошенникам в совсем небольшую сумму денег, именно поэтому ежедневно появляются десятки подобных ресурсов. Злоумышленники совершенно не переживают, что какой-то ресурс будет заблокирован, — тут же на его месте появляется новый", — подчеркнул Александр Вураско, эксперт в области информационной безопасности.

И самое, главное, что следует понимать, — организаций, которые через Интернет делают выплаты от государства, причем по простейшим анкетным данным, просто не существует.

"У тех органов которые занимаются этими компенсациями, есть сайты, горячие линии, все данные граждан, которым положены компенсации. Если какие-то сомнения есть, пожалуйста, обращайтесь на горячие линии Роспотребнадзора, мэрии, на сайт "Стопкоронавирус.рф", где вам дадут исчерпывающие комментарии", — сообщил Александр Иванов, президент инвестиционной компании.

И уж точно не стоит верить сомнительным обещаниям. Интернет-мошенники, как правило, умеют идеально заметать следы, а иные и вовсе орудуют из-за границы. Отыскать похищенные средства будет непросто. Не потерять деньги поможет только внимательность.

Текст:

"Вести. Дежурная часть"