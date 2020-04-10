Подведены итоги заочного этапа конкурса “Моя страна – моя Россия”

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10.04.2020, 1:05, Новости дня

Более 700 участников конкурса "Моя страна — моя Россия" прошли заочный этап. Об этом стало известно на заседании экспертного совета. В лидерах по числу конкурсантов – Санкт-Петербург, Республика Мордовия и Московская область. В этом году в финале будет 20 номинаций.

В конкурсе участвуют молодежные авторские проекты в сфере образования, направленные на экономическое развитие российских территорий, напоминает телеканал "Россия 24". Победители и призеры получат денежные премии и стажировки в ведущих компаниях. Данный проект – одна из инициатив президентской платформы "Россия — страна возможностей".

 



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