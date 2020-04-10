Депутатов Государственной Думы еще раз проверят на COVID-19

10.04.2020, 1:05, Новости дня

Депутаты Госдумы повторно сдадут тесты на коронавирус. Об этом сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

На следующей неделе запланировано несколько пленарных заседаний. Для участия необходимо будет предъявить справку с отрицательным результатом. В конце марта нижнюю палату парламента уже проверяли на коронавирус, напоминает телеканал "Россия 24".