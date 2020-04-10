 

Депутатов Государственной Думы еще раз проверят на COVID-19

10.04.2020, 1:05, Новости дня

Депутаты Госдумы повторно сдадут тесты на коронавирус. Об этом сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

На следующей неделе запланировано несколько пленарных заседаний. Для участия необходимо будет предъявить справку с отрицательным результатом. В конце марта нижнюю палату парламента уже проверяли на коронавирус, напоминает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / В Загребе при землетрясении погиб ребенок

20.02 / Песков прокомментировал разговор Путина с жительницей Петербурга

26.02 / Рубль снизился к доллару и евро

09.04 / SCMP – правозащитники надеются, что запрет Шэньчжэня на употребление в пищу собак и кошек спровоцирует в Китае эффект домино

19.03 / Кудрин заявил о необходимости дать правительству свободу действий в ситуации с коронавирусом

29.03 / Москвичей по громкой связи призвали не покидать дома

31.03 / Эпидемиолог Минздрава предупредил о приближении пика коронавируса

12.03 / Госдума одобрила ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

11.02 / ЕСПЧ обязал выплатить €20 тысяч мужчине, которого избили кулером полицейские

16.02 / Протурецкие силы атаковали сирийскую армию в Алеппо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска